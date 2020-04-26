В Мариуполе вспышка коронавируса: сколько людей инфицировано

Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек излечились от заболевания.

В Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавируса среди лиц, которые контактировали с ранее выявленными больными.

"20 новых случаев выявлено с круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

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Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек излечились от заболевания.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области в Подольске зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса в области. Именно здесь на прошлой неделе умер 60-летний семейный врач, а сейчас COVID-19 подтвердили у более 30 его коллег.

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