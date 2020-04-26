В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом - УПЦ МП
В Киево-Печерской лавре, которая находится под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.
Об этом российскому изданию РБК сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.
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Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, - всего около 150-200 человек.
По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.
Напомним, 13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.
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