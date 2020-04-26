В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом - УПЦ МП

Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии.

В Киево-Печерской лавре, которая находится под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.

Об этом российскому изданию РБК сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

Читайте такжеВ Почаеве, где на Пасху не соблюли требований карантина, количество больных коронавирусом выросло на 50%

Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, - всего около 150-200 человек.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.

Читайте также: