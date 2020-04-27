В Житомирской области число инфицированных коронавирусом выросло до 351 человека - ОГА

За сутки в области прибавилось лишь трое больных COVID-19.

В Житомирской области число инфицированных коронавирусом выросло до 351 человека.

Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.

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«По состоянию на 21:00 26 апреля, общая численность заражений составляет 351 человек. Наибольшее число заражений наблюдается в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 61. Число выздоровевших - 10», - написал он.

При этом председатель ОГА отметил положительную тенденцию - за сутки добавилось лишь трое инфицированных коронавирусом.

«По результатам лабораторного исследования 66 проб, число больных COVID-19 возросло всего на три человека. Еще одно повторное исследование у 64-летнего жителя пгт Пулины показало наличие болезни в организме», - добавил Бунечко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели.

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