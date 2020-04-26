В Черновицкой области за сутки умерли пять человек с подозрением на коронавирус

В целом, за последние сутки на Буковине зафиксировали 33 новых случая коронавируса, в том числе у шестерых детей.

За последние сутки в Черновицкой области умерли пять человек, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Все умершие имели подозрение на COVID-19 и пневмонию.

"Среди них: мужчина 1957 года рождения; мужчина 1952 года рождения; женщина 1937 года рождения; мужчина 1942 года рождения; женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении.

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В целом, за последние сутки на Буковине зафиксировали 33 новых случая коронавируса, в том числе у шестерых детей.

"География распространения новых случаев: Черновцы - 11; Глыбокский район - 9; Сторожинецкий район - 8; Новоселицкий район - 1; Хотинский район - 1; Выжницкий район - 3", - отметили в ОГА.

Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных COVID-19 - с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1341 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтвердились 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 из них - летальные. 840 пациентов выздоровели.

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