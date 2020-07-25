Коронавирусный антирекорд в Украине: за сутки зафиксировали более 1100 новых случаев инфицирования

Сейчас в Украине официально подтверждено 63 929 случаев коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально зафиксировано 63929 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Из них новых случаев за последние сутки - 1106.

Таковы данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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Больше всего больных обнаружили в сутки в Ривненской области (+143), Киеве (+129) и Львовской области (+114).

За сутки выздоровели 611 человек и общая цифра составляет 35497. Смертей от коронавируса увеличилось на 19 - общее количество выросло до 1590. Больше всего смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, подтвердили во Львовской области - 6 за прошедшие сутки.

На сегодня в Украине болеют 26 тыс. 842 человека.

На сегодня коронавирусная инфекция зафиксирована:

Винницкая область - 2512 (+50)

Волынская область - 3503 (+57)

Днепропетровская область - 1317 (+15)

Донецкая область - 842 (+12)

Житомирская область - 1691 (+21)

Закарпатская область - 4774 (+68)

Запорожская область - 725 (+13)

Ивано-Франковская область - 3937 (85)

Кировоградская область - 690 (+1)

г. Киев - 7525 (+129)

Киевская область - 3461 (+40)

Львовская область - 8702 (+114)

Луганская область - 119 (+1)

Николаевская область - 539 (+3)

Одесская область - 2846 (+97)

Полтавская область - 388 (+10)

Ривненская область - 5542 (+143)

Сумская область - 411 (+14)

Тернопольская область - 2672 (+68)

Харьковская область - 3342 (+65)

Херсонская область - 219 (+1)

Хмельницкая область - 1037 (+16)

Черновицкая область - 5548 (+63)

Черкасская область - 897 (+9)

Черниговская область - 690 (+11)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 24 июля в Украине было 62823 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели - 34886, умерли - 1571, остальные - лечились.

Отметим, статистика инфицирования коронавирусом на сегодня занимает второе место в Украине. Наибольшее количество заражений за все время пандемии в нас в стране было зафиксировано 26 июня - 1109 случаев.

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