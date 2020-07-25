Коронавирусный антирекорд в Украине: за сутки зафиксировали более 1100 новых случаев инфицирования
По состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально зафиксировано 63929 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Из них новых случаев за последние сутки - 1106.
Таковы данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
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Больше всего больных обнаружили в сутки в Ривненской области (+143), Киеве (+129) и Львовской области (+114).
За сутки выздоровели 611 человек и общая цифра составляет 35497. Смертей от коронавируса увеличилось на 19 - общее количество выросло до 1590. Больше всего смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, подтвердили во Львовской области - 6 за прошедшие сутки.
На сегодня в Украине болеют 26 тыс. 842 человека.
На сегодня коронавирусная инфекция зафиксирована:
- Винницкая область - 2512 (+50)
- Волынская область - 3503 (+57)
- Днепропетровская область - 1317 (+15)
- Донецкая область - 842 (+12)
- Житомирская область - 1691 (+21)
- Закарпатская область - 4774 (+68)
- Запорожская область - 725 (+13)
- Ивано-Франковская область - 3937 (85)
- Кировоградская область - 690 (+1)
- г. Киев - 7525 (+129)
- Киевская область - 3461 (+40)
- Львовская область - 8702 (+114)
- Луганская область - 119 (+1)
- Николаевская область - 539 (+3)
- Одесская область - 2846 (+97)
- Полтавская область - 388 (+10)
- Ривненская область - 5542 (+143)
- Сумская область - 411 (+14)
- Тернопольская область - 2672 (+68)
- Харьковская область - 3342 (+65)
- Херсонская область - 219 (+1)
- Хмельницкая область - 1037 (+16)
- Черновицкая область - 5548 (+63)
- Черкасская область - 897 (+9)
- Черниговская область - 690 (+11)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 24 июля в Украине было 62823 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели - 34886, умерли - 1571, остальные - лечились.
Отметим, статистика инфицирования коронавирусом на сегодня занимает второе место в Украине. Наибольшее количество заражений за все время пандемии в нас в стране было зафиксировано 26 июня - 1109 случаев.
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