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Иммунолог рассказал о важности массового тестирования украинцев на антитела COVID-19 (видео)

00:05, 25 апреля 2020
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Тестирование на антитела может способствовать окончанию карантина / фото УНИАН

Об этом заявил иммунолог Федор Лапий, пишет ТСН.

"Для того, чтобы мы были спокойны относительно COVID-19, иммунитет должны приобрести около 65-70% человек. Мы должны понять, сколько украинцев имеют иммунитет, чтобы делать более четкие прогнозы. В частности, и относительно карантина", - говорит специалист.

Иммунолог объяснил, что речь идет о скрининговых тестированиях: чтобы иметь достоверные данные, нужно иметь выборку. К слову, французские ученые обнародовали информацию, что лишь 6% их граждан имеют антитела к COVID-19.

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Кого начнут тестировать первыми, должны решить в правительстве. В качестве примера специалист привел Чехию.

"Там приняли решение, что будут тестировать определенные категории населения по соответствующим специальностям для того, чтобы говорить: эти люди имеют право выполнять свои обязанности. К примеру, врачи", - отметил Федор Лапий.

Какой иммунитет к коронавирусу, говорить рано, отмечает ученый. "Мы имеем дело с вирусом от декабря. Впрочем, данные, которые мы имеем сейчас, не дают говорить о неустойчивости иммунитета. Даже, несмотря мутации вируса, они дают перекрестный иммунитет", - объяснил инфекционист.

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