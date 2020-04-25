Иммунолог рассказал о важности массового тестирования украинцев на антитела COVID-19 (видео)
Массовое тестирование украинцев на антитела коронавируса может помочь быстрее закончить карантин.
Об этом заявил иммунолог Федор Лапий, пишет ТСН.
"Для того, чтобы мы были спокойны относительно COVID-19, иммунитет должны приобрести около 65-70% человек. Мы должны понять, сколько украинцев имеют иммунитет, чтобы делать более четкие прогнозы. В частности, и относительно карантина", - говорит специалист.
Иммунолог объяснил, что речь идет о скрининговых тестированиях: чтобы иметь достоверные данные, нужно иметь выборку. К слову, французские ученые обнародовали информацию, что лишь 6% их граждан имеют антитела к COVID-19.
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Кого начнут тестировать первыми, должны решить в правительстве. В качестве примера специалист привел Чехию.
"Там приняли решение, что будут тестировать определенные категории населения по соответствующим специальностям для того, чтобы говорить: эти люди имеют право выполнять свои обязанности. К примеру, врачи", - отметил Федор Лапий.
Какой иммунитет к коронавирусу, говорить рано, отмечает ученый. "Мы имеем дело с вирусом от декабря. Впрочем, данные, которые мы имеем сейчас, не дают говорить о неустойчивости иммунитета. Даже, несмотря мутации вируса, они дают перекрестный иммунитет", - объяснил инфекционист.
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