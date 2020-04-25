Иммунолог рассказал о важности массового тестирования украинцев на антитела COVID-19 (видео)

В качестве примера специалист привел решение чешских властей о тестировании отдельных категорий населения.

Массовое тестирование украинцев на антитела коронавируса может помочь быстрее закончить карантин.

Об этом заявил иммунолог Федор Лапий, пишет ТСН.

"Для того, чтобы мы были спокойны относительно COVID-19, иммунитет должны приобрести около 65-70% человек. Мы должны понять, сколько украинцев имеют иммунитет, чтобы делать более четкие прогнозы. В частности, и относительно карантина", - говорит специалист.

Иммунолог объяснил, что речь идет о скрининговых тестированиях: чтобы иметь достоверные данные, нужно иметь выборку. К слову, французские ученые обнародовали информацию, что лишь 6% их граждан имеют антитела к COVID-19.

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Кого начнут тестировать первыми, должны решить в правительстве. В качестве примера специалист привел Чехию.

"Там приняли решение, что будут тестировать определенные категории населения по соответствующим специальностям для того, чтобы говорить: эти люди имеют право выполнять свои обязанности. К примеру, врачи", - отметил Федор Лапий.

Какой иммунитет к коронавирусу, говорить рано, отмечает ученый. "Мы имеем дело с вирусом от декабря. Впрочем, данные, которые мы имеем сейчас, не дают говорить о неустойчивости иммунитета. Даже, несмотря мутации вируса, они дают перекрестный иммунитет", - объяснил инфекционист.

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