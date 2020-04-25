На Житомирщине коронавирус подтвердили у еще 28 человек: среди них несколько детей

Всего с начала вспышки в Житомирской области новую болезнь подхватили 337 человек.

Вечером пятницы, 24 апреля, в Житомирской области новый тип коронавирус COVID-19 подтвердили у еще 28 человек.

Среди зараженных трое детей, сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.

В частности, в Житомире новую коронавирусную инфекцию обнаружили у двух мальчиков 5 и 11 лет, а также у 15-летней девочки. Отмечается, что самой старшей из 28 новых пациентов является 78-летняя жительница поселка Новогуйвинск Житомирского района.

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Всего с начала вспышки в Житомирской области новый недуг подхватили 337 человек. Больше всего зараженных в Житомире (113 больных), Коростене (65 больных) и Бердичеве (61 больной).

Ранее в Житомирской области COVID-19 подтвердили у шестимесячного младенца и двух мальчиков 7 и 11 лет. Также COVID-19 подтвердили у женщины, которая сейчас на 22 неделе беременности. Напомним, что на этой неделе на Житомирщине количество летальных случаев от коронавируса возросло до семи. Вирус унес жизнь 55-летнего мужчины в Малине.