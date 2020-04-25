На Днепропетровщине в реабилитационных центрах Подгорного зафиксировали почти пол сотни новых случаев заражения COVID-19

Источником заражения являются занятия в библейской школе харизматической церкви «Новое поколение» в Першотравенске, которое посетили руководители реабилитационных центров.

В Днепропетровской области сегодня по состоянию на 15:00 лабораторно подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, 45 из них - у жильцов реабилитационных центров города Подгородного.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Днепропетровского областного совета.

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Так, в реабилитационных центрах Подгородного в общей сложности выявлено более 70 инфицированных коронавирусом. Источником заражения являются занятия в библейской школе харизматической церкви «Новое поколение» в Першотравенске, которое посетили руководители реабилитационных центров. Всего в трех таких центрах насчитывается более 100 человек.

По состоянию на 15:00 25 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по Днепропетровской области составляет 294 случая.

Как сообщал ранее УНИАН, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, имеют антитела, которые защищают их от повторного заражения вирусом.

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