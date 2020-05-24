В Украине подтвердились еще 406 случаев COVID-19

Жертвами болезни в Украине стали 617 человек.

На сегодня в Украине лабораторно подтверждено 20 986 случаев коронавирусной болезни (+ 406 сутки). 617 из них – летальные, за сутки от коронавируса умерли 12 пациентов.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО. В то же время, 7108 пациентов выздоровели (+179 за сутки). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 261 пациент. 52 534 пациента – под подозрением.

Больше всего случаев выявлено в Черновицкой области (3028), городе Киеве (2623) и Киевской области (1 419).

Напомним, по состоянию на 8:30 утра по киевскому времени, в мире зафиксировано 5 311 624 случая заражения коронавирусом. За сутки обнаружен 98 141 новый случай инфекции. Количество летальных исходов на сегодня составляет 342 105 (+3880 за сутки).

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