В Украине COVID-19 заболели почти 1,5 тысячи медиков – Минздрав
В Украине COVID-19 заболели 1 тысяча 458 медицинских работников, за минувшие сутки зафиксировано 98 новых случаев инфицирования среди медперсонала.
Читайте такжеГлавный санврач Ляшко: я доволен тем, как работает карантин в УкраинеКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на онлайн-брифинге.
«За прошедшие сутки заболели 477 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников, был госпитализирован 181 человек, зафиксировано 6 летальных случаев, при этом 96 пациентов выздоровели, в том числе 13 детей», - заявил он.
По словам Степанова, всего за время пандемии в Украине заболели 7 тысяч 647 человек, из них 503 ребенка и 1 тысяча 458 медицинских работников. Всего выздоровел 601 человек, летальных исходов - 193.
Также министр отметил, что за минувшие сутки проведено 5 тысяч 263 исследования методом ПЦР.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 59, Киевской - 54 и городе Киеве - 63 случая», - сказал Степанов.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине по состоянию на 9:00 24 апреля зарегистрировано 7 тысяч 647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.
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