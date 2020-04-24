Во всех медицинских заведениях в регионах Украины есть свободные места для больных COVID-19 - Минздрав

Заполненность медицинских учреждений больными COVID-19 находится на уровне 15-20%, однако есть отдельные больницы, где заполненность составляет 50%, заявляет Степанов.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в 242 опорных больницах, которые определены как больницы первой волны, имеется почти 43 тысячи свободных мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге.

«Сегодня утром в этих 242 больницах, которые определены как больницы первой волны, было почти 43 тысячи свободных мест. При этом количество аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны, которые в целом готовы к работе, это 1 тыс. 877 из 2 тыс. 71 аппарата искусственной вентиляции легких. Эти цифры говорят, что заполненность наших медицинских учреждений на уровне 15-20% в зависимости от региона», - сказал Степанов.

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По словам министра, «действительно есть большая (заполненность - УНИАН), в отдельных больницах доходит до 50%, но у нас определены больницы первой волны и больницы второй волны, определены алгоритмы, при каких обстоятельствах мы начинаем переходить на другой уровень».

Степанов заверил, что «на сегодняшний день ни в одном регионе Украины нет оснований утверждать, что не хватает коек или больницы не принимают больных коронавирусной болезнью, или кому-то не оказывается соответствующая медицинская помощь. Ситуация полностью контролируемая».

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 24 апреля зарегистрировано 7 тыс. 647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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