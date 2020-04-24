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В Украине растет количество людей, которые выздоровели от коронавируса (видео)

09:30, 24 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Украине по состоянию на 9.30 24 апреля зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 370 случаев;
  • Волынская область — 203 случая;
  • Днепропетровская область — 195 случаев;
  • Донецкая область — 24 случая;
  • Житомирская область — 309 случаев;
  • Закарпатская область — 260 случаев;
  • Запорожская область — 163 случая;
  • Ивано-Франковская область — 684 случая;
  • Кировоградская область — 283 случая;
  • г. Киев — 1122 случая;
  • Киевская область — 505 случаев;
  • Львовская область — 298 случаев;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Николаевская область — 103 случая;
  • Одесская область — 169 случаев;
  • Полтавская область — 161 случай;
  • Ровенская область — 437 случаев;
  • Сумская область — 90 случаев;
  • Тернопольская область — 532 случая;
  • Харьковская область — 118 случаев;
  • Херсонская область — 77 случаев;
  • Хмельницкая область — 65 случаев;
  • Черновицкая область — 1199 случаев;
  • Черкасская область — 234 случая;
  • Черниговская область — 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 года в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 апреля в Украине было зафиксировано 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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