В Украине растет количество людей, которые выздоровели от коронавируса (видео)

За сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев COVID-19.

В Украине по состоянию на 9.30 24 апреля зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 370 случаев;

Волынская область — 203 случая;

Днепропетровская область — 195 случаев;

Донецкая область — 24 случая;

Житомирская область — 309 случаев;

Закарпатская область — 260 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 684 случая;

Кировоградская область — 283 случая;

г. Киев — 1122 случая;

Киевская область — 505 случаев;

Львовская область — 298 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область — 169 случаев;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 437 случаев;

Сумская область — 90 случаев;

Тернопольская область — 532 случая;

Харьковская область — 118 случаев;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 65 случаев;

Черновицкая область — 1199 случаев;

Черкасская область — 234 случая;

Черниговская область — 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 года в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 апреля в Украине было зафиксировано 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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