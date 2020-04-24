В Украине растет количество людей, которые выздоровели от коронавируса (видео)
В Украине по состоянию на 9.30 24 апреля зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 370 случаев;
- Волынская область — 203 случая;
- Днепропетровская область — 195 случаев;
- Донецкая область — 24 случая;
- Житомирская область — 309 случаев;
- Закарпатская область — 260 случаев;
- Запорожская область — 163 случая;
- Ивано-Франковская область — 684 случая;
- Кировоградская область — 283 случая;
- г. Киев — 1122 случая;
- Киевская область — 505 случаев;
- Львовская область — 298 случаев;
- Луганская область — 27 случаев;
- Николаевская область — 103 случая;
- Одесская область — 169 случаев;
- Полтавская область — 161 случай;
- Ровенская область — 437 случаев;
- Сумская область — 90 случаев;
- Тернопольская область — 532 случая;
- Харьковская область — 118 случаев;
- Херсонская область — 77 случаев;
- Хмельницкая область — 65 случаев;
- Черновицкая область — 1199 случаев;
- Черкасская область — 234 случая;
- Черниговская область — 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 года в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 апреля в Украине было зафиксировано 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.
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