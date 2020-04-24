"Определим тех, кто переболел": Ляшко заявил, что в Украине могут запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Украина может стать пятой страной, где запустили массовую ИФА-диагностику.

Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1".

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Сейчас такие тестирования проходят в Германии и Соединенных Штатах Америки.

"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели (люди - Ред.), или не переболели коронавірусну болезнь, есть иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела - иммунитет справляется три месяца", - рассказал Ляшко

Чиновник также отметил, что в настоящее время для выявления коронавируса в организме используют полимеразную цепную реакцию ПЦР-тесты. "Нельзя использовать постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. Мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда будет неинформативным этот тест. Следовательно, для определения наличия иммунитета к коронавірусної болезни используют ИФА-методы", - говорит Виктор Ляшко.