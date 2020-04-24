В оккупированном Крыму зафиксировали 82 случая COVID-19

За сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В оккупированном Россией Крыму зафиксировали 82 случая COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на данные, озвученные во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Так, в Крыму за последние сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, о новых случаях в Севастополе не сообщается.

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Таким образом на территории полуострова на 24 апреля подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, из которых 25 случаев - в оккупированном Севастополе.

"Информация о проведении тестирования на COVID-19 в Крыму противоречива, отсутствуют четкие сроки получения результатов таких анализов (от 4 до 14 дней, включая случаи госпитализации). Ряду пациентов не сообщают о результатах анализов. Уровень диагностирования COVID-19 в Крыму остается низким, таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения COVID-19 не соответствуют действительности", - отмечают правозащитники.