В Киевской области проверяют еще два общежития, где обнаружены больные на коронавирус

В целом в Киевской области 54 новых больных на коронавирус за сутки, среди заболевших - 30 медработников.

В Киевской области в двух общежитиях проводится массовое тестирование на коронавирусную инфекцию после того, как в каждом из них было обнаружено по одному больному.

Об этом сообщил врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает ТСН.

Одно общежитие расположено в Бориспольском районе, в Петропавловском. Там заболела медработница. В общежитии семья занимает собственное крыло и имеет обособленную кухню и санузел.

Еще одно общежитие - в Гостомеле. Там заболел военнослужащий. Семьи проживают там в боксах, и имеют собственные кухню и санузел, семья находится на самоизоляции.

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В области 54 новых больных коронавирусом за сутки, среди заболевших - 30 медработников.

Тем временем, в Вишневом на изоляции остаются 239 человек, был проведен 241 тест, вместе с двумя работниками здания. У жителей 78 положительных тестов, из которых двое скончались, 4 лечатся в больнице, остальные - на самоизоляции дома. При этом только 10 людей имеют выраженные симптомы болезни, у остальных COVID-19 проходит бессимптомно. Возле общежития постоянно дежурит скорая, а 65 полицейским, которые дежурят у здания и следят за соблюдением карантина, сделают тесты. В течение периода самоизоляции вход и выход из здания запрещен, установлен спецрежим доступа в общежитие. Местная власть выделила средства и предоставила телефон горячей линии, по которому можно обращаться самоизолированным жителям.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 24 апреля зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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