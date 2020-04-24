В Украине тесты на антитела к COVID-19 проходят испытания - Ляшко

Украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

В Украине ИФА-тесты на выявление антител к новой коронавирусной инфекции проходят испытания.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Право на власть".

По словам Ляшко, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки. Их регистрируют как украинские производители, так и заказ немецких и американских тестов.

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"Главное, чтобы подтвердили тестирование именно этих ИФА-тестов на антитела к новому коронавирус. Сейчас появилось большое количество тестов до коронавирус. Впрочем, коронавирус у нас циркулировал и до того в Украине, поэтому мы можем показать, что так, имеющиеся антитела к коронавирус, но они не будут защищать от коронавірусної болезни. Поэтому нам надо знать, что это специфический ИФА-тест специфических антител к специфическому коронавирус", - пояснил виктор Ляшко.

Ляшко говорит, что пока он не проходил исследования на наличие антител.