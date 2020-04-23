Степанов рассказал, как лечат коронавирус в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какими средствами лечат коронавирусную болезнь в Украине.
Об этом он сказал в интервью УП.
"У нас там есть и антибактериальная терапия, есть противовирусная терапия, препараты ремдесивир, гидроксихлорохин. Весь перечень вы можете посмотреть в протоколе, он в открытом доступе", - отметил министр.
По словам Степанова, Украина наблюдает за тем, что происходит в мире и проблема в том, что лекарств против коронавируса пока нет. "Поэтому весь мир на основе практического опыта что-то вносит во врачебные рекомендации", - добавил он.
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"У нас над этим протоколом работают лучшие врачи по своей специальности: анестезиологи, эпидемиологи, эндокринологи, и они прописывают те или иные рекомендации по лечению", - сообщил глава Минздрава.
Степанов подчеркнул, что все эти рекомендации можно применять исключительно в медицинских учреждениях под наблюдением врача. "Невозможно проводить никаких самолечений", - предостерег он.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назвал два ключевых условия выхода из карантина.
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