Степанов рассказал, как лечат коронавирус в Украине

Министр напомнил, что лекарств непосредственно против этой болезни пока нет.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какими средствами лечат коронавирусную болезнь в Украине.

Об этом он сказал в интервью УП.

"У нас там есть и антибактериальная терапия, есть противовирусная терапия, препараты ремдесивир, гидроксихлорохин. Весь перечень вы можете посмотреть в протоколе, он в открытом доступе", - отметил министр.

По словам Степанова, Украина наблюдает за тем, что происходит в мире и проблема в том, что лекарств против коронавируса пока нет. "Поэтому весь мир на основе практического опыта что-то вносит во врачебные рекомендации", - добавил он.

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"У нас над этим протоколом работают лучшие врачи по своей специальности: анестезиологи, эпидемиологи, эндокринологи, и они прописывают те или иные рекомендации по лечению", - сообщил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что все эти рекомендации можно применять исключительно в медицинских учреждениях под наблюдением врача. "Невозможно проводить никаких самолечений", - предостерег он.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назвал два ключевых условия выхода из карантина.

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