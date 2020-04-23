Стало известно, сколько киевлян находятся в больницах с подтвержденным коронавирусом

Заболевание COVID-19 зафиксировано у 104 медицинских работников.

В больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 сейчас находятся 209 взрослых и 5 детей, еще 43 взрослых и 5 детей - с подозрением на заболевание.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.

Она рассказала, что за минувшие сутки 22 апреля заболели 70 киевлян.

«25 взрослых пациентов госпитализированы. Один человек, к сожалению, умер в Институте кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско. С клиническим выздоровлением 22 апреля выписали 15 киевлян», - отметила Гинзбург.

По ее словам, в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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«С воспалением легких в настоящее время в больницах города находятся 434 больных. Только за минувшие сутки с диагнозом «пневмония» были госпитализированы 40 киевлян. Напомню, что благодаря тому, что в столице таких пациентов обязательно тестируют на COVID-19, значительно повысился уровень своевременной диагностики коронавирусной инфекции, а соответственно - оказание адекватной медицинской помощи этой категории больных», - подчеркнула Гинзбург.

Руководительница медицинской отрасли столицы также сообщила, что по состоянию на 22 апреля заболевание COVID-19 зафиксировано у 104 медицинских работников.

«74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, 30 - в быту. Состояние 16 наших коллег, к сожалению, нуждается в стационарном лечении», - констатировала она.

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Гинзбург обратилась к тем киевлянам, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, призвав их соблюдать самоизоляцию до подтверждения вирусологического выздоровления: «Для того чтобы диагноз COVID-19 был окончательно снят, необходимо получить два отрицательных результата ПЦР-тестирования, проведенного с определенным интервалом по направлению врача . А до этого - продолжайте максимально ограничивать контакты с окружающими, чтобы не подвергать своих близких опасности».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 апреля в Киеве подтверждено 1 тыс. 59 случаев заболевания COVID-19.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выздоровели 6 человек, всего в столице выздоровели 45 киевлян.

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