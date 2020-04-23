Врач-инфекционист предупредила украинцев о второй "более страшной" волне коронавируса (видео)

Также она обратила внимание на тревожный нюанс с вирусом и отметила, что вторая волна COVID-19 может быть страшнее нынешней, которая обрушилась на мир.

Пик коронавируса в Украине по прогнозам ученых из Национальной академии наук намечается на конец апреля и в период 3-8 мая, а правительство продлило карантин по 11 мая. В Министерстве здравоохранения отмечают, что сроки ограничительных мер и их смягчения/усиления зависят от темпа роста заболеваний COVID-19.

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По словам профессора, заведующей кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольги Голубовской, на самом деле никакие прогнозы относительно коронавируса не сбывались, и никто не смог спрогнозировать ситуацию в той или иной стране.

Об этом главный врач-инфекционист Минздрава рассказала в эфире одного из телеканалов.

Также она обратила внимание на тревожный нюанс с вирусом и отметила, что вторая волна COVID-19 может быть страшнее нынешней, которая обрушилась на мир.

"Если природный вирус, то мы знаем, что вторая волна известных пандемий всегда была сильнее, чем первая - поэтому я боюсь", - призналась Голубовская.

Профессор отметила, что пик пандемии в Украине еще не пройден, и "все самое неприятное у нас еще впереди".

"Я не хочу пугать, ведь на сегодня ситуация плюс-минус контролируется", - добавила она.

Также Голубовская высказала мнение, что ситуацию с коронавирусом в Украине спасает изолированность инфекционных отделений и "большая база коек", поскольку в ряде других государств разные больные часто находятся в общих помещениях.

"Они такие вспышки разносят сами со своего очага. У нас инфекционные отделения отдельно", - отметила заслуженный врач Украины.

Как сообщал УНИАН, в США директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса возможна зимой, и она может стать более серьезной, чем нынешняя.

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