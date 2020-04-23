В Вооруженных силах зарегистрированы новые случаи коронавируса

В общей сложности среди военнослужащих выявлено 46 инфицированных новым коронавирусом.

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано три новых случая инфицирования.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"На 7:00 23 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

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На изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 341 человек. Количество военнослужащих, у которых истекает срок изоляции в ближайшие 3 суток - 80 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине зарегистрировано 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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