В украинских тюрьмах выявили первые случаи коронавируса
Первые случаи коронавируса в Украине выявили в тюрьмах, при этом среди заключенных по состоянию на 23 апреля нет заболевших.
Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, в ходе проверки Офис омбудсмена установил, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников подтвердился коронавирус.
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"Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР. Указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные", - отметила Денисова.
В то же время, по состоянию на 23 апреля среди заключенных подтвержденных случаев нет.
Напомним, ранее Минюст из-за карантина в Украине предлагал амнистию 900 заключенных. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это предусматривает законопроект об амнистии, который готовят в Верховной раде. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.
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