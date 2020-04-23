В Украине COVID-19 заболели более 1,3 тысячи медицинских работников

Также новым коронавирусом заразились 457 детей.

В Украине COVID-19 заболели 1 тыс. 386 медицинских работников и 457 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

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«В целом за все время пандемии заболели 7 тыс. 170 человек, из них 475 детей, а также 1 тыс. 386 медработников», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 09.00 23 апреля в Украине 7 тыс. 170 зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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