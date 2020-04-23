В Одессе от коронавируса умер первый человек

От коронавируса умер 56-летний местный житель.

В Одессе зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

Читайте такжеВ Одесской области COVID-19 диагностировали у младенца

По его данным, умер 56-летний житель Одессы.

"Это - первая смерть от коронавируса в Одессе и третья - в регионе. Первые двое умерших - жители города Подольска (север Одесской области), в котором наихудшая эпидемиологическая ситуация", - заявил он.

Как отметил Куцый, по состоянию на утро 23 апреля в Подольске подтвержден диагноз еще у 6 человек. В общей сложности, количество инфицированных COVID-19 в области со вчерашнего дня увеличилось на 10 человек. Кроме Подольска, это двое жителей Одессы, по одному человеку в Беляевском и Килийском районах.

В то же время, по словам председателя ОГА, по состоянию на сейчас всего в Одесской области от COVID-19 выздоровели 5 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 апреля в Одесской области COVID-19 диагностирован у 161 человека.

Читайте также: