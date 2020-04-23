В Одессе от коронавируса умер первый человек
В Одессе зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
Читайте такжеВ Одесской области COVID-19 диагностировали у младенца
По его данным, умер 56-летний житель Одессы.
"Это - первая смерть от коронавируса в Одессе и третья - в регионе. Первые двое умерших - жители города Подольска (север Одесской области), в котором наихудшая эпидемиологическая ситуация", - заявил он.
Как отметил Куцый, по состоянию на утро 23 апреля в Подольске подтвержден диагноз еще у 6 человек. В общей сложности, количество инфицированных COVID-19 в области со вчерашнего дня увеличилось на 10 человек. Кроме Подольска, это двое жителей Одессы, по одному человеку в Беляевском и Килийском районах.
В то же время, по словам председателя ОГА, по состоянию на сейчас всего в Одесской области от COVID-19 выздоровели 5 человек.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 апреля в Одесской области COVID-19 диагностирован у 161 человека.
Читайте также:
- Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавирус: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире