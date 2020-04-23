Более 90% украинцев заразились коронавирусом на территории нашего государства - ЦОЗ
В Украине 93% людей с COVID-19 с установленным путем передачи инфицировались на территории нашего государства.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
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Как отмечается, остальные 7% находились за границей в пределах 14 дней до появления симптомов.
"Новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", - говорится в сообщении.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 23 апреля, в Украине 55% подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.
В ЦОЗ также напомнили, что пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из наиболее эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции – соблюдать физической дистанции и ежедневной гигиены.
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