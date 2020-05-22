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В Украине зафиксировали уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19 (видео)

09:00, 22 мая 2020
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 442 новых случая коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 824 случая;
  • Волынская область - 740 случаев;
  • Днепропетровская область - 859 случаев;
  • Донецкая область - 141 случай;
  • Житомирская область - 607 случаев;
  • Закарпатская область - 1003 случая;
  • Запорожская область - 401 случай;
  • Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
  • Кировоградская область - 460 случаев;
  • г. Киев - 2522 случая;
  • Киевская область - 1344 случая;
  • Львовская область - 1240 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 277 случаев;
  • Одесская область - 814 случаев;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1323 случая;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1105 случаев;
  • Харьковская область - 866 случаев;
  • Херсонская область - 173 случая;
  • Хмельницкая область - 299 случаев;
  • Черновицкая область - 2905 случаев;
  • Черкасская область - 383 случая;
  • Черниговская область - 119 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 мая зарегистрировано 19 тыс. 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 тыс. 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания.

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