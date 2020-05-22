В Украине зафиксировали уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19 (видео)
В Украине по состоянию на 22 мая зафиксировано 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 442 новых случая коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 824 случая;
- Волынская область - 740 случаев;
- Днепропетровская область - 859 случаев;
- Донецкая область - 141 случай;
- Житомирская область - 607 случаев;
- Закарпатская область - 1003 случая;
- Запорожская область - 401 случай;
- Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
- Кировоградская область - 460 случаев;
- г. Киев - 2522 случая;
- Киевская область - 1344 случая;
- Львовская область - 1240 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Николаевская область - 277 случаев;
- Одесская область - 814 случаев;
- Полтавская область - 266 случаев;
- Ровенская область - 1323 случая;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1105 случаев;
- Харьковская область - 866 случаев;
- Херсонская область - 173 случая;
- Хмельницкая область - 299 случаев;
- Черновицкая область - 2905 случаев;
- Черкасская область - 383 случая;
- Черниговская область - 119 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 мая зарегистрировано 19 тыс. 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 тыс. 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания.
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