Опасность остается: Зеленский призвал не обманываться низкой смертностью от COVID-19

В Украине уровень смертности от коронавирусной инфекции колеблется в пределах от 2,7% до 2,9%.

Президент Владимир Зеленский отметил, что низкий, по сравнению с другими странами, уровень смертности от COVID-19 в Украине не должен создавать обманчивого впечатления, что можно пренебрегать противоэпидемическими мерами.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Отмечается, что участники совещания обсудили дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заметил, что карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На это указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности. Например, в Швеции показатель смертности составляет 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.

«Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не создавали обманчивого впечатления, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться пренебрежительно», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня, принимая во внимание эпидситуацию в регионах. В частности, с 25 мая будет разрешена работа метрополитенов и детских садов.

В Украине по состоянию на утро 21 мая зарегистрировано 19 тысяч 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 тысяч 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания.