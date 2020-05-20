Вспышки COVID-19 зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и центре реабилитации детей

В Центре социально-психологической реабилитации детей №1 на улице Маяковского заболела медсестра, поэтому 38 сотрудников учреждения и 62 ребенка проверяют на инфицирование коронавирусом.

Вспышки коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в в Центре социально-психологической реабилитации детей №1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

Читайте такжеВ Украине снова значительно увеличилось количество новых случаев COVID-19: уже более 19 тысяч инфицированных (видео)«Относительно очагов, выявленных в столице за минувшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Одно на улице Серповой, там проживают 340 человек, среди которых выявили трех инфицированных и семь контактных лиц. Второе - на улице Киквидзе, где проживают 55 человек. Там выявили двух больных, их госпитализировали, а также 10 контактных лиц», - сказал он.

По словам Кличко, общежития закрыли на карантин, а их жители находятся под наблюдением врачей. В помещениях дважды в день проводится дезинфекция.

«Также очаг заболевания выявили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Учреждение закрыли на карантин», - отметил он.