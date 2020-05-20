В Украине снова значительно увеличилось количество новых случаев COVID-19: уже более 19 тысяч инфицированных (видео)

За сутки зафиксировано 354 новых случая коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию утро 20 мая зафиксировано 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 (+16) летальные, 5955 (+323) пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 354 новых случая коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 766 случаев;

Волынская область — 676 случаев;

Днепропетровская область — 849 случаев;

Донецкая область — 133 случая;

Житомирская область — 583 случаи;

Закарпатская область — 922 случаи;

Запорожская область — 385 случаев;

Ивано-Франковская область — 1246 случаев;

Кировоградская область — 450 случаев;

г. Киев — 2410 случаев;

Киевская область — 1261 случай;

Львовская область — 1136 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 264 случая;

Одесская область — 792 случая;

Полтавская область — 265 случаев;

Ровенская область — 1217 случаев;

Сумская область — 164 случая;

Тернопольская область — 1089 случаев;

Харьковская область — 836 случаев;

Херсонская область — 172 случая;

Хмельницкая область — 280 случаев;

Черновицкая область — 2796 случаев;

Черкасская область — 381 случай;

Черниговская область — 115 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая 2020 года в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН. в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 тыс. 876 случаев заболевания COVID-19, от начала пандемии умерло 548 человек, выздоровели - 5 тыс. 632 человек.

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