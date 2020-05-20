В Украине снова значительно увеличилось количество новых случаев COVID-19: уже более 19 тысяч инфицированных (видео)
В Украине по состоянию утро 20 мая зафиксировано 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 (+16) летальные, 5955 (+323) пациентов выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 354 новых случая коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 766 случаев;
Волынская область — 676 случаев;
Днепропетровская область — 849 случаев;
Донецкая область — 133 случая;
Житомирская область — 583 случаи;
Закарпатская область — 922 случаи;
Запорожская область — 385 случаев;
Ивано-Франковская область — 1246 случаев;
Кировоградская область — 450 случаев;
г. Киев — 2410 случаев;
Киевская область — 1261 случай;
Львовская область — 1136 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 264 случая;
Одесская область — 792 случая;
Полтавская область — 265 случаев;
Ровенская область — 1217 случаев;
Сумская область — 164 случая;
Тернопольская область — 1089 случаев;
Харьковская область — 836 случаев;
Херсонская область — 172 случая;
Хмельницкая область — 280 случаев;
Черновицкая область — 2796 случаев;
Черкасская область — 381 случай;
Черниговская область — 115 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая 2020 года в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН. в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 тыс. 876 случаев заболевания COVID-19, от начала пандемии умерло 548 человек, выздоровели - 5 тыс. 632 человек.
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