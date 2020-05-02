За сутки – 550 больных: в Украине уже более 11 тысяч подтвержденных заражений

279 случаев – летальные.

В Украине зафиксировано 11 411 случаев инфицирования коронавирусом.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1 498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 427; Волынская область — 315; Днепропетровская область — 436; Донецкая область — 70; Житомирская область — 393; Закарпатская область — 496; Запорожская область — 267; Ивано-Франковская область — 942; Кировоградская область — 394; м. Киев — 1494; Киевская область — 747; Львовская область — 465; Луганская область — 37; Николаевская область — 140; Одесская область — 329; Полтавская область — 212; Ровенская область — 689; Сумская область — 105; Тернопольская область — 823; Харьковская область — 311; Херсонская область — 121; Хмельницкая область — 98; Черновицкая область — 1745; Черкасская область — 304; Черниговская область — 51.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 мая 2020 года в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщение о подозрении на COVID-19.