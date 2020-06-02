В Украине более 10 тысяч человек побороли коронавирус (видео)
В Украине зарегистрировано 24 тыс. 340 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 328 новых.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро вторника, 2 июня.
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Количество новых случаев снижается второй день подряд: в понедельник заболели 340 человек.
С начала пандемии умерло 727 человек. В то же время количество тех, кто выздоровел, достигло 10 тыс. 078 человек.
За минувшие сутки от COVID-19 умерли 9 человек, выздоровели – 388.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1029 случаев;
Волынская область - 942 случая;
Днепропетровская область - 943 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 776 случаев;
Закарпатская область - 1216 случаев;
Запорожская область - 450 случаев;
Ивано-Франковская область - 1442 случая;
Кировоградская область - 516 случаев;
г. Киев - 3071 случай;
Киевская область - 1623 случая;
Львовская область - 1734 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 271 случай;
Ровенская область - 1823 случая;
Сумская область - 173 случая;
Тернопольская область - 1180 случаев;
Харьковская область - 1105 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 458 случаев;
Черновицкая область - 3410 случаев;
Черкасская область - 411 случаев;
Черниговская область - 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 1 июня было зарегистрировано 24 тыс. 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 тыс. 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев заболевания.
Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.
С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также восстановились межобластные и ж/д перевозки.
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