В Украине более 10 тысяч человек побороли коронавирус (видео)

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 328 человек.

В Украине зарегистрировано 24 тыс. 340 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 328 новых.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро вторника, 2 июня.

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Количество новых случаев снижается второй день подряд: в понедельник заболели 340 человек.

С начала пандемии умерло 727 человек. В то же время количество тех, кто выздоровел, достигло 10 тыс. 078 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 9 человек, выздоровели – 388.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1029 случаев;

Волынская область - 942 случая;

Днепропетровская область - 943 случая;

Донецкая область - 164 случая;

Житомирская область - 776 случаев;

Закарпатская область - 1216 случаев;

Запорожская область - 450 случаев;

Ивано-Франковская область - 1442 случая;

Кировоградская область - 516 случаев;

г. Киев - 3071 случай;

Киевская область - 1623 случая;

Львовская область - 1734 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 271 случай;

Ровенская область - 1823 случая;

Сумская область - 173 случая;

Тернопольская область - 1180 случаев;

Харьковская область - 1105 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 458 случаев;

Черновицкая область - 3410 случаев;

Черкасская область - 411 случаев;

Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 1 июня было зарегистрировано 24 тыс. 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 тыс. 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев заболевания.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также восстановились межобластные и ж/д перевозки.

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