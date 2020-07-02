В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 889 человек
В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 889 человек.
Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области - 152, в Киеве - 104, в Ривненской области - 93, в Закарпатской области - 85 и в Волынской области - 81.
Также вчера зарегистрировано 505 человек, которые выздоровели после COVID-19, умерли - 12.
По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 45 тыс. 887 человек, умерли - 1 тыс. 185, выздоровели - 20 тыс. 053.
Количество активных больных по состоянию на утро 2 июля составляет 24 тыс. 649 человек.
Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1895 случаев;
- Волынская область - 2508 случаев;
- Днепропетровская область - 1095 случаев;
- Донецкая область - 562 случая;
- Житомирская область - 1421 случай;
- Закарпатская область - 3046 случаев;
- Запорожская область - 576 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2489 случаев;
- Кировоградская область - 650 случаев;
- г. Киев - 5242 случая;
- Киевская область - 2655 случаев;
- Львовская область - 5730 случаев;
- Луганская область - 83 случая;
- Николаевская область - 447 случаев;
- Одесская область - 1736 случаев;
- Полтавская область - 320 случаев;
- Ривненская область - 3877 случаев;
- Сумская область - 302 случая;
- Тернопольская область - 1958 случаев;
- Харьковская область - 2207 случаев;
- Херсонская область - 194 случая;
- Хмельницкая область - 808 случаев;
- Черновицкая область - 4894 случая;
- Черкасская область - 645 случаев;
- Черниговская область - 547 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июля 2020 в Центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 91 172 сообщения о подозрении на COVID-19.
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