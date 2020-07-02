Больше всего больных вчера зарегистрировали во Львовской области - 152, Киеве - 104, Ривненской области - 93, в Закарпатской области - 85 и в Волынской области - 81.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 889 человек.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области - 152, в Киеве - 104, в Ривненской области - 93, в Закарпатской области - 85 и в Волынской области - 81.

Также вчера зарегистрировано 505 человек, которые выздоровели после COVID-19, умерли - 12.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 45 тыс. 887 человек, умерли - 1 тыс. 185, выздоровели - 20 тыс. 053.

Количество активных больных по состоянию на утро 2 июля составляет 24 тыс. 649 человек.

Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1895 случаев;

Волынская область - 2508 случаев;

Днепропетровская область - 1095 случаев;

Донецкая область - 562 случая;

Житомирская область - 1421 случай;

Закарпатская область - 3046 случаев;

Запорожская область - 576 случаев;

Ивано-Франковская область - 2489 случаев;

Кировоградская область - 650 случаев;

г. Киев - 5242 случая;

Киевская область - 2655 случаев;

Львовская область - 5730 случаев;

Луганская область - 83 случая;

Николаевская область - 447 случаев;

Одесская область - 1736 случаев;

Полтавская область - 320 случаев;

Ривненская область - 3877 случаев;

Сумская область - 302 случая;

Тернопольская область - 1958 случаев;

Харьковская область - 2207 случаев;

Херсонская область - 194 случая;

Хмельницкая область - 808 случаев;

Черновицкая область - 4894 случая;

Черкасская область - 645 случаев;

Черниговская область - 547 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июля 2020 в Центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 91 172 сообщения о подозрении на COVID-19.

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