В Украине зафиксировали 1 112 новых инфицированных COVID-19

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано на Ивано-Франковщине - 115, Львовской области - 112.

В Украине на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели уже 72 тысячи 168 человек, за минувшие сутки - 1 тысяча 112.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Наибольшее количество новых случаев зафиксировано на Ивано-Франковщине - 115, Львовской области - 112.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 235 человек, а умерли - 16.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 72 тысячи 168 человек, умерли - 1 тыс. 725, выздоровели - 39 тыс. 543. Количество активных больных по состоянию на утро 2 августа составляет 30 тыс. 900 человек.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения прогнозируют около 4 тысяч летальных случаев от COVID-19.

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