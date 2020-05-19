Большинство умерших от COVID-19 в Киеве были старше 65-70 лет – мэр

Большинство умерших имели хронические заболевания, чаще всего сахарный диабет, гипертонию и ожирение.

58% лиц, умерших в столице от коронавируса, были людьми старше 65-70 лет, всего от COVID-19 умерли 52 жителя Киева.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В стационарах столичных больниц от COVID-19 умерли в общем 52 человека. Самому старшему из пациентов было 87 лет. Само молодой, которая не смогла преодолеть коронавирус, - 25 лет. Женщина имела тяжелые сопутствующие патологии", - сообщил Кличко.

Он отметил, больше всего - 58% лиц, умерших от коронавируса, - были людьми старше 65-70 лет. 25% людей умерли в возрасте 50-64 года. 15% - тех, кому было до 49 лет. И 2% - пациенты в возрасте 18-29 лет. Большинство из них имели хронические заболевания. Чаще всего это - сахарный диабет, гипертония и ожирение.

"Поэтому врачи и призывают быть осторожными всех. Но особенно беречься рекомендуют людям с хроническими заболеваниями", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли трое человек. На сегодня в Киеве уже 2 тысячи 359 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки на COVID-19 заболели 38 киевлян.