В восьми областях Украины не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса
Положительную динамику показывают Днепропетровская, Тернопольская, Донецкая, Кировоградская область, Луганская область, Полтавская, Херсонская и Хмельницкая области.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
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По состоянию на утро 19 мая в одном из этих регионов нет положительных тестов на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине зафиксировано 260 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель заболеваемости в мае.
Также второй раз за время пандемии количество выздоровлений превысило количество заболеваний — за 18 мая преодолели болезнь 356 украинцев.
Отметим, за все время пандемии заболело 18 876 человек. Из них 1348 детей и 3 969 медработников. В общем выздоровели 5632 лица, а летальных исходов - 548.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 38, во Львовской области - 32, в Черновицкой - 29, в Харьковской - 27.
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