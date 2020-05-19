В восьми областях Украины не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, во Львовской, Черновицкой и Харьковской областях.

Положительную динамику показывают Днепропетровская, Тернопольская, Донецкая, Кировоградская область, Луганская область, Полтавская, Херсонская и Хмельницкая области.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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По состоянию на утро 19 мая в одном из этих регионов нет положительных тестов на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине зафиксировано 260 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель заболеваемости в мае.

Также второй раз за время пандемии количество выздоровлений превысило количество заболеваний — за 18 мая преодолели болезнь 356 украинцев.

Отметим, за все время пандемии заболело 18 876 человек. Из них 1348 детей и 3 969 медработников. В общем выздоровели 5632 лица, а летальных исходов - 548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 38, во Львовской области - 32, в Черновицкой - 29, в Харьковской - 27.

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