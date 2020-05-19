В Украине значительно уменьшилось количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки (видео)
В Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 (+13 за сутки) летальные, 5632 (+356) пациента выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 260 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 751 случай;
Волынская область — 635 случаев;
Днепропетровская область — 843 случаи;
Донецкая область — 131 случай;
Житомирская область — 573 случаи;
Закарпатская область — 911 случаев;
Запорожская область — 385 случаев;
Ивано-Франковская область — 1235 случаев;
Кировоградская область — 445 случаев;
г. Киев — 2359 случаев;
Киевская область — 1245 случаев;
Львовская область — 1098 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 263 случая;
Одесская область — 784 случая;
Полтавская область — 264 случая;
Ровенская область — 1188 случаев;
Сумская область — 164 случая;
Тернопольская область — 1081 случай;
Харьковская область — 816 случаев;
Херсонская область — 168 случаев;
Хмельницкая область — 267 случаев;
Черновицкая область — 2742 случая;
Черкасская область — 376 случаев;
Черниговская область — 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 года в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 мая в Украине было зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальные, 5 тыс. 276 человек выздоровело. За сутки было зафиксировано 325 новых случаев.
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