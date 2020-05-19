В Украине значительно уменьшилось количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки (видео)

За сутки было зафиксировано 260 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 (+13 за сутки) летальные, 5632 (+356) пациента выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 260 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 751 случай;

Волынская область — 635 случаев;

Днепропетровская область — 843 случаи;

Донецкая область — 131 случай;

Житомирская область — 573 случаи;

Закарпатская область — 911 случаев;

Запорожская область — 385 случаев;

Ивано-Франковская область — 1235 случаев;

Кировоградская область — 445 случаев;

г. Киев — 2359 случаев;

Киевская область — 1245 случаев;

Львовская область — 1098 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 263 случая;

Одесская область — 784 случая;

Полтавская область — 264 случая;

Ровенская область — 1188 случаев;

Сумская область — 164 случая;

Тернопольская область — 1081 случай;

Харьковская область — 816 случаев;

Херсонская область — 168 случаев;

Хмельницкая область — 267 случаев;

Черновицкая область — 2742 случая;

Черкасская область — 376 случаев;

Черниговская область — 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 года в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 мая в Украине было зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальные, 5 тыс. 276 человек выздоровело. За сутки было зафиксировано 325 новых случаев.

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