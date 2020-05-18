В Украине уменьшилось количество инфицированных COVID-19 по сравнению с минувшими сутками (видео)

За сутки было зафиксировано 325 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию на утро 18 мая зафиксировано 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 человек (+21 за сутки) умерли, 5276 (+ за сутки 160) пациентов выздоровело.

Читайте такжеНа Житомирщине фиксируют "рост динамики заражен COVID-19"

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 325 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 733 случая;

Волынская область - 625 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 564 случая;

Закарпатская область - 901 случай;

Запорожская область - 382 случая;

Ивано-Франковская область - 1221 случай;

Кировоградская область - 445 случаев;

г. Киев - 2321 случай;

Киевская область - 1224 случая;

Львовская область - 1066 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 262 случая;

Одесская область - 764 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1167 случаев;

Сумская область - 163 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 789 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2713 случаев;

Черкасская область - 372 случая;

Черниговская область - 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 мая в Украине было зафиксировано 18 291 случай. 5116 пациентов выздоровели, 514 – умерли.

Читайте также: