В Украине уменьшилось количество инфицированных COVID-19 по сравнению с минувшими сутками (видео)
В Украине по состоянию на утро 18 мая зафиксировано 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 человек (+21 за сутки) умерли, 5276 (+ за сутки 160) пациентов выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 325 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 733 случая;
Волынская область - 625 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 564 случая;
Закарпатская область - 901 случай;
Запорожская область - 382 случая;
Ивано-Франковская область - 1221 случай;
Кировоградская область - 445 случаев;
г. Киев - 2321 случай;
Киевская область - 1224 случая;
Львовская область - 1066 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 262 случая;
Одесская область - 764 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1167 случаев;
Сумская область - 163 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 789 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2713 случаев;
Черкасская область - 372 случая;
Черниговская область - 108 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 мая в Украине было зафиксировано 18 291 случай. 5116 пациентов выздоровели, 514 – умерли.
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