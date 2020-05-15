Коронавирус в мужском монастыре на Хмельнитчине: заразились 11 монахов

Инфицированные лица являются контактными, они заразились от 54-летнего монаха, который скончался 12 мая от коронавирусной болезни.

В Городищенском мужском монастыре УПЦ МП (Шепетовский район) COVID-19 заболели 11 монахов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет сегодня во время онлайн-брифинга.

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Он пояснил, что инфицированные лица являются контактными и по сути заразились от 54-летнего монаха, который скончался 12 мая от коронавирусной болезни.

"Все они находятся на амбулаторном лечении", - отметил Габинет.

Кроме этого, с 14 мая на территории Городищенского мужского монастыря введен карантин, которым запрещено посещение и проведение любых мероприятий на его территории, предусматривающие наличие посетителей/прихожан. Такое решение вынесла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Шепетовского района.

По состоянию на 15:00 15 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 252 человека, у которых лабораторно подтвержден COVID-19.