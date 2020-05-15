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В Украине зафиксировали уже свыше 17 тысяч случаев коронавируса (видео)

09:19, 15 мая 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 (+20) летальных, 4 473 (+330) пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 483 новых случая коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 674 случая;
  • Волынская область — 582 случая;
  • Днепропетровская область — 791 случай;
  • Донецкая область — 121 случай;
  • Житомирская область — 538 случаев;
  • Закарпатская область — 816 случаев;
  • Запорожская область — 356 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1188 случаев;
  • Кировоградская область — 437 случаев;
  • г. Киев — 2068 случаев;
  • Киевская область — 1094 случаи;
  • Львовская область — 942 случая;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 228 случаев;
  • Одесская область — 712 случаев;
  • Полтавская область — 257 случаев;
  • Ровенская область — 1074 случая;
  • Сумская область — 158 случаев;
  • Тернопольская область — 1060 случаев;
  • Харьковская область — 757 случаев;
  • Херсонская область — 167 случаев;
  • Хмельницкая область — 222 случая;
  • Черновицкая область — 2600 случаев;
  • Черкасская область — 350 случаев;
  • Черниговская область — 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1252 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 мая было зарегистрировано 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровело. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.

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