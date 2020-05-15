В Украине зафиксировали уже свыше 17 тысяч случаев коронавируса (видео)
В Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 (+20) летальных, 4 473 (+330) пациентов выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 483 новых случая коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 674 случая;
- Волынская область — 582 случая;
- Днепропетровская область — 791 случай;
- Донецкая область — 121 случай;
- Житомирская область — 538 случаев;
- Закарпатская область — 816 случаев;
- Запорожская область — 356 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1188 случаев;
- Кировоградская область — 437 случаев;
- г. Киев — 2068 случаев;
- Киевская область — 1094 случаи;
- Львовская область — 942 случая;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 228 случаев;
- Одесская область — 712 случаев;
- Полтавская область — 257 случаев;
- Ровенская область — 1074 случая;
- Сумская область — 158 случаев;
- Тернопольская область — 1060 случаев;
- Харьковская область — 757 случаев;
- Херсонская область — 167 случаев;
- Хмельницкая область — 222 случая;
- Черновицкая область — 2600 случаев;
- Черкасская область — 350 случаев;
- Черниговская область — 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1252 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 мая было зарегистрировано 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровело. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.
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