За сутки - более 650 новых инфицированных COVID-19: в Украине не падает количество случаев коронавируса

С начала пандемии в Украине уже 31 810 случаев инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 656 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 171 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья по состоянию на утро понедельника, 15 июня.

Днем ранее заболели 648 человек. До этого заболеваемость росла три дня подряд, установив два антирекорда за все время пандемии коронавируса в Украине.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 31 810 человек, из них 14 253 выздоровели, летальных случаев — 901.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также восстановились межобластные и железнодорожные перевозки.

С 5 июня Кабмин разрешил полноценную работу кафе и ресторанов в рамках ослабление карантина.

С 10 июня с определенными ограничениями разрешено работать базам отдыха, отелям и учреждениям культуры. Также открываются пункты пропуска на Донбассе, они будут работать в ограниченном режиме.

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение и открыла пункты пропуска во всех аэропортах.

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