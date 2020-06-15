В Минздраве назвали регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19

Это Львовская и Закарпатская области, а также город Киев.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 136, Закарпатской области - 48, а также в городе Киев - 53», - отметил Степанов.

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Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 15 июня зарегистрировано 31 тыс. 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14 тыс. 253 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев заболевания.

За сутки зафиксировано 656 новых случаев. Всего проведено 497 284 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 1423 случая;

Волынская область — 1438 случаев;

Днепропетровская область — 998 случаев;

Донецкая область — 334 случая;

Житомирская область — 1087 случаев;

Закарпатская область — 1680 случаев;

Запорожская область — 529 случаев;

Ивано-Франковская область — 1766 случаев;

Кировоградская область — 586 случаев;

г. Киев — 3957 случаев;

Киевская область — 2024 случая;

Львовская область — 2933 случая;

Луганская область — 57 случаев;

Николаевская область — 321 случай;

Одесская область — 1117 случаев;

Полтавская область — 278 случаев;

Ровенская область — 2369 случаев;

Сумская область — 227 случаев;

Тернопольская область — 1467 случаев;

Харьковская область — 1542 случая;

Херсонская область — 183 случая;

Хмельницкая область — 559 случаев;

Черновицкая область — 3959 случаев;

Черкасская область — 552 случаи;

Черниговская область — 424 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 года в Центр поступило 753 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.

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