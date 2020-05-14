В Украине за сутки от COVID-19 впервые выздоровело больше людей, чем заболело (видео)

На сегодня в Украине зафиксировано 16847 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Украине по состоянию на 14 апреля зафиксировано 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 422 новых случая коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 654 случаи;

Волынская область — 535 случаев;

Днепропетровская область — 781 случай;

Донецкая область — 117 случаев;

Житомирская область — 533 случая;

Закарпатская область — 791 случай;

Запорожская область — 347 случаев;

Ивано-Франковская область — 1166 случаев;

Кировоградская область — 432 случая;

г. Киев — 2012 случаев;

Киевская область — 1067 случаев;

Львовская область — 904 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 228 случаев;

Одесская область — 693 случая;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1062 случая;

Сумская область — 158 случаев;

Тернопольская область — 1033 случая;

Харьковская область — 713 случаев;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 209 случаев;

Черновицкая область — 2516 случаев;

Черкасская область — 348 случаев;

Черниговская область — 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 года в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 16 тыс. 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 тыс. 716 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

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