В Минздраве назвали регионы, где за минувшие сутки выявлено наибольшее количество случаев COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 обнаружено в Черновицкой и Харьковской областях и в г. Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
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«За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (72), Харьковской области (41), а также в Киеве (52)», - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровел. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.
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