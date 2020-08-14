Новая "красная линия": за сутки в Украине обнаружили более 1700 случаев инфицирования COVID-19
В Украине зафиксирован очередной антирекорд больных COVID-19 за сутки - 1732 человека.
Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области - 205, Львовской области - 184, Одесской области - 160, в Киеве - 158, в Черновицкой области - 154, в Ивано-Франковской области - 143.
За прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 19 человек, выздоровели - 581.
По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 87 872 человека, умерло - 2011, выздоровели - 46 797. Количество активных больных по состоянию на утро 14 августа составило 39064 человека.
Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3129;
- Волынская область - 4529;
- Днепропетровская область - 1658;
- Донецкая область - 1049;
- Житомирская область - 2333;
- Закарпатская область - 6080;
- Запорожская область - 1038;
- Ивано-Франковская область - 6320;
- Кировоградская область - 739;
- г. Киев - 10160;
- Киевская область - 4429;
- Львовская область - 11 658;
- Луганская область - 171;
- Николаевская область - 770;
- Одесская область - 4732;
- Полтавская область - 533;
- Ривненская область - 7326;
- Сумская область - 783;
- Тернопольская область - 3538;
- Харьковская область - 5583;
- Херсонская область - 290;
- Хмельницкая область - 1514;
- Черновицкая область - 7264;
- Черкасская область - 1092;
- Черниговская область - 1154.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа 2020 в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 144 640 сообщений о подозрении на COVID-19.
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