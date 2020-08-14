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Новая "красная линия": за сутки в Украине обнаружили более 1700 случаев инфицирования COVID-19

09:32, 14 августа 2020
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В Украине зафиксирован очередной антирекорд больных COVID-19 за сутки / иллюстрация / REUTERS

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области - 205, Львовской области - 184, Одесской области - 160, в Киеве - 158, в Черновицкой области - 154, в Ивано-Франковской области - 143.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 19 человек, выздоровели - 581.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 87 872 человека, умерло - 2011, выздоровели - 46 797. Количество активных больных по состоянию на утро 14 августа составило 39064 человека.

данные covid19.rnbo.gov.ua

Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 3129;
  • Волынская область - 4529;
  • Днепропетровская область - 1658;
  • Донецкая область - 1049;
  • Житомирская область - 2333;
  • Закарпатская область - 6080;
  • Запорожская область - 1038;
  • Ивано-Франковская область - 6320;
  • Кировоградская область - 739;
  • г. Киев - 10160;
  • Киевская область - 4429;
  • Львовская область - 11 658;
  • Луганская область - 171;
  • Николаевская область - 770;
  • Одесская область - 4732;
  • Полтавская область - 533;
  • Ривненская область - 7326;
  • Сумская область - 783;
  • Тернопольская область - 3538;
  • Харьковская область - 5583;
  • Херсонская область - 290;
  • Хмельницкая область - 1514;
  • Черновицкая область - 7264;
  • Черкасская область - 1092;
  • Черниговская область - 1154.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа 2020 в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 144 640 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 14 августа 2020

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Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи

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