Новая "красная линия": за сутки в Украине обнаружили более 1700 случаев инфицирования COVID-19

Общее количество жертв коронавируса в Украине превысило 2000 человек.

В Украине зафиксирован очередной антирекорд больных COVID-19 за сутки - 1732 человека.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области - 205, Львовской области - 184, Одесской области - 160, в Киеве - 158, в Черновицкой области - 154, в Ивано-Франковской области - 143.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 19 человек, выздоровели - 581.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 87 872 человека, умерло - 2011, выздоровели - 46 797. Количество активных больных по состоянию на утро 14 августа составило 39064 человека.

Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3129;

Волынская область - 4529;

Днепропетровская область - 1658;

Донецкая область - 1049;

Житомирская область - 2333;

Закарпатская область - 6080;

Запорожская область - 1038;

Ивано-Франковская область - 6320;

Кировоградская область - 739;

г. Киев - 10160;

Киевская область - 4429;

Львовская область - 11 658;

Луганская область - 171;

Николаевская область - 770;

Одесская область - 4732;

Полтавская область - 533;

Ривненская область - 7326;

Сумская область - 783;

Тернопольская область - 3538;

Харьковская область - 5583;

Херсонская область - 290;

Хмельницкая область - 1514;

Черновицкая область - 7264;

Черкасская область - 1092;

Черниговская область - 1154.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа 2020 в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 144 640 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи