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Новая статистика от Минздрава: за сутки зафиксировали более 600 случаев инфицирования COVID-19 в Украине

09:26, 13 июля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Украине 13 июля утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 54 133 человек. Количество случаев COVID-19 за последние сутки возросло на 612 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В целом в Украине обнаружили 54 133 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 1398 человек. Количество выздоровевших составило уже 26 503.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 385 пациентов выздоровели.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом вошел в пятерку самых низких за последний месяц и занимает третье место: 6 июля заболело 543 человека, 7 июля — 564, 29 июня — 646 и 15 июня — 656.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 2122 случая;
  • Волынская область — 3071 случай;
  • Днепропетровская область — 1144 случая;
  • Донецкая область — 759 случаев;
  • Житомирская область — 1542 случая;
  • Закарпатская область — 3988 случаев;
  • Запорожская область — 622 случая;
  • Ивано-Франковская область — 3071 случай;
  • Кировоградская область — 674 случая;
  • г. Киев — 6238 случаев;
  • Киевская область — 3068 случаев;
  • Львовская область — 7107 случаев;
  • Луганская область — 93 случая;
  • Николаевская область — 482 случая;
  • Одесская область — 2208 случаев;
  • Полтавская область — 334 случая;
  • Ривненская область — 4697 случаев;
  • Сумская область — 341 случай;
  • Тернопольская область — 2260 случаев;
  • Харьковская область — 2677 случаев;
  • Херсонская область — 204 случая;
  • Хмельницкая область — 908 случаев;
  • Черновицкая область — 5161 случай;
  • Черкасская область — 754 случая;
  • Черниговская область — 608 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, днем ранее, 12 июля, Минздрав отчитался о 678 новых случаях, 11 смертях и 457 пациентах, которые за сутки выздоровели.

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