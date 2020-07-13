Новая статистика от Минздрава: за сутки зафиксировали более 600 случаев инфицирования COVID-19 в Украине

Вирус унес 1398 жизней.

В Украине 13 июля утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 54 133 человек. Количество случаев COVID-19 за последние сутки возросло на 612 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В целом в Украине обнаружили 54 133 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 1398 человек. Количество выздоровевших составило уже 26 503.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 385 пациентов выздоровели.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом вошел в пятерку самых низких за последний месяц и занимает третье место: 6 июля заболело 543 человека, 7 июля — 564, 29 июня — 646 и 15 июня — 656.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2122 случая;

Волынская область — 3071 случай;

Днепропетровская область — 1144 случая;

Донецкая область — 759 случаев;

Житомирская область — 1542 случая;

Закарпатская область — 3988 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3071 случай;

Кировоградская область — 674 случая;

г. Киев — 6238 случаев;

Киевская область — 3068 случаев;

Львовская область — 7107 случаев;

Луганская область — 93 случая;

Николаевская область — 482 случая;

Одесская область — 2208 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ривненская область — 4697 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2260 случаев;

Харьковская область — 2677 случаев;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 908 случаев;

Черновицкая область — 5161 случай;

Черкасская область — 754 случая;

Черниговская область — 608 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, днем ранее, 12 июля, Минздрав отчитался о 678 новых случаях, 11 смертях и 457 пациентах, которые за сутки выздоровели.

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