В Минздраве рассказали, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19

За предыдущие сутки в целом было осуществлено 10 тыс. 524 тесты на коронавирус.

В Украине за прошедшие сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской и Закарпатской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За предыдущие сутки в целом было осуществлено 10 тыс. 524 тесты, из них 6 тыс. 976 исследований проведена методом ПЦР, 3 тыс. 548 - методом ИФА.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 104, Ривненской - 99, Закарпатской области - 79», - сказал министр.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2122 случая;

Волынская область — 3071 случай;

Днепропетровская область — 1144 случая;

Донецкая область — 759 случаев;

Житомирская область — 1542 случая;

Закарпатская область — 3988 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3071 случай;

Кировоградская область — 674 случая;

г. Киев — 6238 случаев;

Киевская область — 3068 случаев;

Львовская область — 7107 случаев;

Луганская область — 93 случая;

Николаевская область — 482 случая;

Одесская область — 2208 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ривненская область — 4697 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2260 случаев;

Харьковская область — 2677 случаев;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 908 случаев;

Черновицкая область — 5161 случай;

Черкасская область — 754 случая;

Черниговская область — 608 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 июля 2020 года в Центр поступило 679 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 102 113 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 133 случаи COVID-19, за прошедшие сутки - 612 новых.

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