В Минздраве рассказали, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19
В Украине за прошедшие сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской и Закарпатской областях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте также"Есть понятие неспецифического иммунитета": Комаровский объяснил, почему коронавирус атакует не всех (видео)
За предыдущие сутки в целом было осуществлено 10 тыс. 524 тесты, из них 6 тыс. 976 исследований проведена методом ПЦР, 3 тыс. 548 - методом ИФА.
«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 104, Ривненской - 99, Закарпатской области - 79», - сказал министр.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 2122 случая;
Волынская область — 3071 случай;
Днепропетровская область — 1144 случая;
Донецкая область — 759 случаев;
Житомирская область — 1542 случая;
Закарпатская область — 3988 случаев;
Запорожская область — 622 случая;
Ивано-Франковская область — 3071 случай;
Кировоградская область — 674 случая;
г. Киев — 6238 случаев;
Киевская область — 3068 случаев;
Львовская область — 7107 случаев;
Луганская область — 93 случая;
Николаевская область — 482 случая;
Одесская область — 2208 случаев;
Полтавская область — 334 случая;
Ривненская область — 4697 случаев;
Сумская область — 341 случай;
Тернопольская область — 2260 случаев;
Харьковская область — 2677 случаев;
Херсонская область — 204 случая;
Хмельницкая область — 908 случаев;
Черновицкая область — 5161 случай;
Черкасская область — 754 случая;
Черниговская область — 608 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 июля 2020 года в Центр поступило 679 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 102 113 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 133 случаи COVID-19, за прошедшие сутки - 612 новых.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram