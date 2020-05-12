В Минздраве назвали регионы, где за прошедшие сутки выявлено наибольшее количество случаев COVID-19
09:49, 12 мая 2020Страна
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Всего вчера было зарегистрировано 375 новых случаев заболевания.
Иллюстрация / REUTERS
За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Черновицкой и Ривненской областях и Киеве.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.
«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 72, Ривненской области - 50, а также в городе Киеве - 59», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 тыс. 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки - 375 новых случаев заболевания.
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