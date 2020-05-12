В Минздраве назвали регионы, где за прошедшие сутки выявлено наибольшее количество случаев COVID-19

Всего вчера было зарегистрировано 375 новых случаев заболевания.

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Черновицкой и Ривненской областях и Киеве.

Читайте такжеВ Минздраве назвали регионы с наибольшим числом выявленных вчера случаев коронавируса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 72, Ривненской области - 50, а также в городе Киеве - 59», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 тыс. 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки - 375 новых случаев заболевания.

Читайте также: