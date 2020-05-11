В Черкасской области за сутки от коронавируса скончались три человека - ОГА

Общее количество летальных случаев в регионе возросло до 15.

В Черкасской области в течение прошлых суток умерли от коронавирусной инфекции трое человек.

Об этом в Facebook рассказал председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

По его данным, всего в области зафиксировано 342 случая COVID-19: за сутки один добавился в Каневе.

Что касается летальных случаев, то речь идет о следующих:

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43-летний черкасчанин с COVID-19, переведенный из III городской больницы в областную. Имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, инсулинозависимый;

83-летняя черкащанка, лечилась в инфекционной больнице, была переведена с III городской больницы с тяжелой формой инсульта и пневмонией;

мужчина 72 лет с COVID-19 был переведен из хирургического отделения III городской больницы в городскую инфекционную больницу с тяжелым течением пневмонии;

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 - Черкассы, 1 - Умань, 1 - Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, на стационарном лечении - 21 человек. С начала карантина областной лабцентр провел 9 410 ПЦР-тестов. За сутки - 95. Выздоровели уже 206 черкащан", - рассказал руководитель области.

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Как сообщал УНИАН, в целом по Украине уже подтвердили 15,6 тысяч больных на коронавирус.

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