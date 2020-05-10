От COVID-19 скончался главный врач скорой помощи Ивано-Франковска
Умер главный врач скорой медицинской помощи Ивано-Франковска Игорь Ковалюк, ранее госпитализированный с коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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"Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Соболезнования родным и близким. Вечная память", - написал он.
Председатель профсоюзного комитета Ивано-Франковского станции скорой медицинской помощи Богдан Венник на своей странице сообщил, что Ковалюк ушел из жизни на 58-м году жизни после тяжелой болезни.
Как сообщал УНИАН, 4 мая мэр Ивано-Франковска сообщил, что главного врача КП «Ивано-Франковская станция скорой медицинской помощи» Игоря Ковалюка госпитализированы с коронавирусной болезнью COVID-19. Состояние врача медики оценивали как тяжелое.
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