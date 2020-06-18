"Маска на рту - неэффективное средство": Ляшко о росте числа заражений коронавирусом

Люди снимают маски с носа, чем подвергают себя опасности.

Одной из причин роста количества случаев заражения коронавирусом является то, что люди неправильно носят защитные маски.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 18 июня.

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"У нас после смягчения запустили все маршруты по схеме, которая была до карантина. Это привело к тому, что час пик появился, и в час пик появилось большое заполнение вагонов метро, троллейбусов, трамваев, автобусов, и это приводит к увеличению контактов, это приводит к нарушению социальной дистанции, это приводит к тому, что температурный режим в этих вагонах значительно больший, чем допустимо нормативно, и людям тяжело находиться в масках. И снимается маска с носа, а маска на рту - это уже неэффективное средство, это уже есть потенциальный источник инфицирования", - подчеркнул он.

Как передает корреспондент УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

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