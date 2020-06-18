цей матеріал доступний українською

"Маска на рту - неэффективное средство": Ляшко о росте числа заражений коронавирусом

12:07, 18 июня 2020
Страна
408 0
Люди неправильно носят маски в транспорте / фото УНИАН

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 18 июня. 

Читайте такжеВсплеск коронавируса в Украине: Ляшко назвал главную причину

"У нас после смягчения запустили все маршруты по схеме, которая была до карантина. Это привело к тому, что час пик появился, и в час пик появилось большое заполнение вагонов метро, троллейбусов, трамваев, автобусов, и это приводит к увеличению контактов, это приводит к нарушению социальной дистанции, это приводит к тому, что температурный режим в этих вагонах значительно больший, чем допустимо нормативно, и людям тяжело находиться в масках. И снимается маска с носа, а маска на рту - это уже неэффективное средство, это уже есть потенциальный источник инфицирования", - подчеркнул он. 

Как передает корреспондент УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter