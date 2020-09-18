Справка от врача и результат ПЦР-теста. Ученики, которые целыми классами попали на двухнедельную самоизоляцию или стали контактными лицами, могут вернуться за парты только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В поликлинике анализ можно сдать бесплатно. Однако ожидать результаты придется еще около двух недель. В частных лабораториях тест будет готов за сутки, но цены там стартуют от 700 гривень.
Раньше делать ПЦР-тест после самоизоляции рекомендовали и в ВОЗ. Но сейчас в организации считают, если в течение 14-ти дней карантина никаких симптомов болезни не проявилось, тестировать контактных лиц не нужно.
Уже до конца недели это требование могут отменить и в Украине, говорят в Минздраве.
За первые недели обучения по всей стране заболели 800 школьников, поэтому на самоизоляцию отправили почти тысячу учителей и более тысячи классов.
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