С 1 сентября на самоизоляцию в Украине отправили около 1200 классов.

Справка от врача и результат ПЦР-теста. Ученики, которые целыми классами попали на двухнедельную самоизоляцию или стали контактными лицами, могут вернуться за парты только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В поликлинике анализ можно сдать бесплатно. Однако ожидать результаты придется еще около двух недель. В частных лабораториях тест будет готов за сутки, но цены там стартуют от 700 гривень.

Раньше делать ПЦР-тест после самоизоляции рекомендовали и в ВОЗ. Но сейчас в организации считают, если в течение 14-ти дней карантина никаких симптомов болезни не проявилось, тестировать контактных лиц не нужно.

Уже до конца недели это требование могут отменить и в Украине, говорят в Минздраве.

За первые недели обучения по всей стране заболели 800 школьников, поэтому на самоизоляцию отправили почти тысячу учителей и более тысячи классов.

Обучение в условиях пандемии: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко